У Кіровоградській області реалізація послуг зв’язку скоротилася

У січні-березні 2010 року в Кіровоградській області реалізація послуг зв'язку населенню скоротилася на 2,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 97,5 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Найбільшу частину прибутків отримали від реалізації послуг мобільного (45,8 млн. грн.), поштового (13,5 млн. грн.), телефонного міського (12,7 млн. грн.) і телефонного міжміського (7,9 млн. грн.) зв'язку.

Обсяг реалізації поштових послуг населенню у січні-березні 2010 року склав 36,4 млн. грн., що на 0,3% більше, ніж у 1-му кварталі 2009 року. Підприємствам надано послуг на 61,1 млн. грн.