На Тернопільщині закінчили сіяти ранні зернові

У Тернопільській області завершена сівба ранніх зернових.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, в цілому зернові посіяли на площі 90 тис. га - 102% від прогнозу.

Зокрема, пшеницю посіяли на площі 29,2 тис. га - 112% від плану, ячмінь - на 48,9 тис. га (99,2%), овес - на 4,6 тис. га (94%).

Також М. ДЕРМАНСЬКАповідомила, що горох в області посіяли на площі 5,4 тис. га, що складає 92% від запланованих під цю культуру 5,911 тис. га.

Кукурудзу посіяли на площі 18 тис. га (44% від запланованих 41,216 тис. га).

Майже завершена сівба цукрового буряка. Зокрема, уже посіяно 46 тис. га цієї культури - 107% від запланованих 43,19 тис. га.