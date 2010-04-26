У Житомирській області посіяли однорічні трави

У Житомирській області для забезпечення тваринництва кормами посіяли однорічні трави на 63% планованих площ.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Уточнюють, що в цілому кормами в регіоні засіяли 9,3 тис. га.

Окрім цього, в усіх районах Житомирської області представинки влади провели семінари з питань фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур.

Керівництво АПК регіону також розробило для аграріїв робочі плани з заготівлі кормів, догляду за посівами і переведенню худоби на літньо-табірне утримання( у садах, на пасовищах - УНІАН).

Допомогти аграріям з технікою для проведення посівної запропонувала також Житомирська філія НАК " Украгролізинг".

Це підприємство запропонувало сільгосппідприємствам усіх форм власності краю придбати техніку на умовах фінансового лізингу з поквартальною сплатою лізингових платежів.