У Житомирській області посіяли однорічні трави
Для забезпечення тваринництва кормами
У Житомирській області для забезпечення тваринництва кормами посіяли однорічні трави на 63% планованих площ.
Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.
Уточнюють, що в цілому кормами в регіоні засіяли 9,3 тис. га.
Окрім цього, в усіх районах Житомирської області представинки влади провели семінари з питань фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур.
Керівництво АПК регіону також розробило для аграріїв робочі плани з заготівлі кормів, догляду за посівами і переведенню худоби на літньо-табірне утримання( у садах, на пасовищах - УНІАН).
Допомогти аграріям з технікою для проведення посівної запропонувала також Житомирська філія НАК " Украгролізинг".
Це підприємство запропонувало сільгосппідприємствам усіх форм власності краю придбати техніку на умовах фінансового лізингу з поквартальною сплатою лізингових платежів.