«Снек Експорт» почав виробництво продуктів СТМ «Премія»

Компанія "Снек Експорт", один з провідних виробників снеків, почала співпрацю з групою компаній Fozzy Group для виробництва продуктів СТМ "Премія". Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії. Повідомляють, що у рамках співпраці запустять 26 позицій в категоріях рибних снеків і пшеничних сухарів. У продажу нова продукція з'явиться наприкінці квітня.

Зазначають, що на сьогодні компанія "Снек Експорт" є партнером 11 торговельних мереж у напрямку Private Label і виробляє загалом 137 позицій.

Довідка УНІАН. "Снек Експорт" - один з провідних виробників снековой продукції. Входить в Корпорацію S.I.GROUP. Виробляє продукцію ТМ "Козацька розвага", "Флінт", "Мачо", "Морські", "FanNut", "Red Pistachio", "FITTO", "SEMKI", "KartoFan".

Корпорації S.I.GROUP - найбільше національне об'єднання торговельно-виробничих підприємств, які здійснюють свою діяльність на ринку України і в країнах Східної Європи в різних напрямах бізнесу: виробництво снеків, товарів народного вжитку та целюлозно-паперової продукції.