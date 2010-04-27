Україна готова купити 2 тисячі комбайнів у РФ

Україна готова купити 2 тисячі комбайнів у компанії «Ростсельмаш» за умови кредитування покупки Російською Федерацією.

Як повідомив у розмові з кореспондентом УНІАН Президент асоціації виробників сільськогосподарської техніки Росії «Росагромаш», голова ради директорів промислового холдингу «Нова співдружність» (до якого входить компанія «Ростсельмаш») Костянтин БАБКІН, таких домовленостей досягнуто на зустрічі з віце-прем`єр-міністром України Віктором СЛАУТОЮ і міністром аграрної політики України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Ми домовилися, що «Ростсельмаш» активно інвестуватиме в створення робочих місць в Україні, розвиватиме кооперацію, а Україна готова купити 2 тисячі комбайнів виробництва нашого заводу за умови, що Російська Федерація дасть кредит Україні під цей проект», - повідомив К.БАБКІН.

Він відзначив, що це загальносвітова практика, коли держава-експортер техніки видає кредит під постачання продукції, і в цьому зацікавлені обидві сторони. «К.БАБКІН відзначив, що обговорювалися різні схеми кредитування, зокрема надання кредиту компанії «Украгролізинг» і кредитування сільгоспвиробників під державні гарантії України.

Щодо термінів реалізації домовленостей, К.БАБКІН повідомив, що все залежить від того, коли і на яких умовах Росія видасть кредит. «Ми припускаємо, що питання може вирішитися впродовж декількох місяців, і сподіваємося, що все вирішиться за два-три місяці, аби ми встигли до збору урожаю поставити ці 2 тисячі комбайнів», - додав він.

Щодо розвитку виробництва в Україні, С.БАБКІН повідомив, що сьогодні близько 8-15% комплектації для всього виробництва компанії «Ростсельмаш» купується в Україні, а потім вироблені машини поставляються в 25 країн світу. «Зараз ми опрацьовуємо питання закупівлі в Україні моторно-силових установок», - додав він.

Довідка УНІАН. Компанія "Ростсельмаш" входить до п`ятірки найбільших світових виробників комбайнів і сільгосптехніки. На сьогодні частка компанії оцінюється в 17% світового і 65% ринку сільгосптехніки Росії і СНД. Компанія виготовляє сільгосптехніку й устаткування в Росії, Канаді, США, Європі і здійснює спільне складання зернозбиральних комбайнів в Україні.