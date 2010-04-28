Підвищення тютюнового акцизу підтримають і коаліція, і опозиція

Пропозиція Кабінету міністрів України підвищити акциз на тютюнові вироби знайде підтримку в стінах парламенту, вважає консультант експертної ради міжфракційного об`єднання „За духовність, моральність і здоров`я України” Олег ІВЧЕНКО.

У коментарі УНІАН О.ІВЧЕНКО відзначив: „Як відомо з досвіду підвищення акцизу на сигарети протягом останніх двох років, держава гарантована одержить додаткові мільярди. Сигарети не можуть коштувати дешевше за банани. Тому підвищення акцизів, як мінімум, до 2,5 грн. з пачки – це абсолютно правильний крок, який знайде підтримку і коаліції, і опозиції”.

Нагадаємо, 23-24 квітня у Вашингтоні українська делегація представила на розгляд Міжнародного валютного фонду нову програму співпраці. За словами віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКО, уряд пропонує ряд заходів, які дозволять вийти на 6% дефіциту державного бюджету. „Це, у першу чергу, крупні заходи, які дають найбільші надходження. Це підвищення акцизів на тютюнові вироби, на горілчані вироби, на бензин (високооктановий)", - цитує С.ТІГІПКО Радіо „Свобода”. За підрахунками чиновника, ці заходи дадуть бюджету додаткові 10 млрд. грн.

На думку експертів, підвищення акцизів на тютюнові вироби сприятиме не тільки державним фінансам, але і позитивно вплине на сферу охорони здоров`я. „Є всі підстави і надалі підвищувати ставки акцизу на тютюнові вироби. Це дасть подвійний виграш: наповнить бюджет і зменшить тютюнопаління в Україні”, – переконаний Костянтин КРАСОВСЬКИЙ, завідувач відділом контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров`я України.