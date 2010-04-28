Аграрії Херсонщини розпочали поливний сезон

Сільгосппідприємства Херсонської області почали поливний сезон на полях зі штучним зрошенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії Херсонської облдержадміністрації повідомив начальник облуправління агропромислового розвитку Віталій Ярмак.

За його словами, полито вже 10 тис. га, у тому числі 6 тис. га овочевих культур і 2 тис. га озимини.

В. Ярмак повідомив, що у 2010 році зрошування проходитимуть на сільгоспугіддях площею 285 тис. га.

Довідка УНІАН. Зрошувальними системами в області охоплено поля площею 426,4 тис. га, у тому числі від Каховської зрошувальної системи - 243,1 тис. га, Північно-кримського каналу і Краснознаменської зрошувальної системи - 102 тис. га, Інгулецької зрошувальної системи - 18,2 тис. га, від локальних зрошувальних систем - 21,2 тис. га, місцевого зрошування - 42,1 тис. га.