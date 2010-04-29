Аграрії засіяли ярими 63% площ – МінАП

Українські аграрії станом на 27 квітня ц.р. посіяли 4,8 млн. гектарів ярих зернових і зернобобових культур, що становить 63% від прогнозу, з них 4,2 млн. га – ранні ярові (96%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики України.

Згідно з повідомленням, завершена сівба ранньої групи зернових і зернобобових культур в АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернігівській областях.

Цукровий буряк посіяно на площі 435 тис. га, що становить 100% від прогнозу.

Підживлення озимих на зерно проведено на площі 7,8 млн. га (98% від прогнозу).

За попередніми прогнозами, вся посівна площа під урожай 2010 року становитиме 26,8 млн. га, зокрема ярих культур – 16,4 млн. га, із них ярові зернові і зернобобові – 7,6 млн. га, технічні – 6,4 млн. га, картопля і овочі – 1,9 млн. га, кормові – 2,8 млн. га.

Озимі під урожай 2010 року посіяно на площі 10,1 млн. га, зокрема, 8,6 млн. га озимих зернових культур і 1,4 млн. га озимого ріпаку. Із 8 млн. га озимих на зерно, які збереглися, в доброму і задовільному стані перебуває 7,1 млн. га (89,6%) посівів, решта 0,8 млн. га (10,4%) оцінюються як слабкі й проріджені, загинуло близько 600 тис. га (7%).

На посівах озимого ріпаку зафіксовано загибель рослин на площі 456 тис. га (32%), у доброму і задовільному стані перебуває 793 тис. га (82,5%), слабкі й проріджені – 169 тис. га (17,5%).