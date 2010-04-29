Завтра в Україні тепло

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 5-10°, у східних областях та степовій частині Криму 1-6° тепла, на грунті місцями заморозки 0-3°; вдень 18-23° тепла, на узбережжі морів 15-17°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.