Аграрії забезпечені дизпальним на 97% – МінАП

Аграрії України для проведення посівної кампанії забезпечені дизельним пальним на 97%, добривами – на 94%, а засобами захисту рослин – на 70%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики України.

За даними міністерства, у весняний період передбачається використати 787 тис. тонн живильних речовин мінеральних добрив. За даними регіонів, на 23 квітня 2010 року сільгосптоваровиробниками придбано 737 тис. тонн, або 94% від заявленого, зокрема 544 тис. тонн (100%) азотних добрив і 94 тис. тонн (69%) – фосфорних. Вже використано 466 тис. тонн живильних речовин мінеральних добрив. В цілому, за даними міністерства, забезпеченість мінеральними добривами перевищує аналогічний показник 2009 року на 7%, або 60 тис. тонн живильних речовин.

При потребі в засобах захисту рослин на рівні 19,3 тис. тонн у наявності є 12,1 тис. тонн (63%), зокрема 7,4 тис. тонн (71%) гербіцидів.

Потреба сільгосптоваровиробників у паливі для проведення весняно-польових робіт оцінюється в 422,6 тис. тонн дизпального і 110,9 тис. тонн бензину.

За оперативною інформацією, аграрії придбали 409,7 тис. тонн дизпального, що становить 97% від потреби, і 108,5 тис. тонн бензину – 98% від потреби на весь комплекс робіт.

Для проведення весняно-польових робіт буде використано більше 320 тис. тракторів, із них 135 тис. одиниць індивідуальних власників і фермерських господарств і більш як 375 тис. одиниць грунтообробних машин і посівних комплексів. Готовність тракторів становить 97%, а грунтообробної і посівної техніки – майже 98%, що відповідає рівню аналогічного періоду минулого року.