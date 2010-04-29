Україна збільшила виробництво вин

В Україні у першому кварталі поточного року обсяги виробництва виноробної продукції зросли порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Згідно з інформацією департаменту контролю над виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, виробництво виноградного вина зросло на 13,9% – до 4,9 млн. дал, виноматеріалів виноградних на 10,6% – до 6,3 млн. дал, виноградних винних напоїв на 32,3% – до 0,5 млн. дал, газованих вин на 55,4% – до 0,06 млн. дал, шампанського та ігристих вин на 7,7% – до майже 1 млн. дал і в 3,3 рази збільшилося виробництво вермутів – до майже 0,3 млн. дал.

При цьому, за даними ДПАУ, збільшилися обсяги реалізації продукції на внутрішній ринок: виноматеріалів виноградних – на 9,1%, виноградних вин – на 2,3%, виноградних винних напоїв – на 42,6%, вермутів – на 175,8%, шампанського та ігристих вин – на 1,3%.

При цьому у 1-му кварталі п.р. експорт виноградних вин зріс на 21,7%, шампанського та ігристих вин – на 116%.

У ДПАУ відзначили, що на 1 квітня 2010 р. в Україні діяли 233 ліцензії на виробництво алкогольних напоїв.