У Криму посадили 753 га садів та виноградників

В Автономній Республіці Крим на 27 квітня поточного року посадили 753 га садів і виноградників, або 43% від річного плану.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики АРК.

Згідно з повідомленням, нині в садах і виноградниках Криму закінчують обрізання насаджень. На 27 квітня у сільгосппідприємствах автономії здійснено обрізання садів на площі 10,5 тис. га (93% від річного прогнозу), виноградників - 21,2 тис. га (89%).

Окрім того, проводять роботи з захисту рослин. Ранньовесняні обробки в садах і виноградниках здійснено на площі 8,9 тис. га або 65% від прогнозу (13,5 тис. га).

Прогнозні показники посадки багаторічних культур по Криму на 2010 рік складають 1766 га, у тому числі, садів планують посадити 621 га, виноградників - 1145 га.