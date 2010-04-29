Кременчуцький міськмолокозавод переобрав Цвєткова

Акціонери ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод" (Кременчук, Полтавська обл.), що входить до складу компанії Юнімілк-Україна, переобрали голову наглядової ради підприємства Олександра ЦВЄТКОВА.

Про це УНІАН повідомив представник підприємства.

"Акціонери переобрали главу наглядової ради. Він обіймає цю посаду з квітня 2009 року. Тепер він обраний ще на три роки", - сказав представник підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчуцький міський молокозавод" випускає понад 140 найменувань продукції. Окрім традиційних молокопродуктів, випускають біокефіри, біойогурти, шоколадне масло. Завод також виробляє різноманітні десерти, креми, плавлені сири.

Близько 30% виробленої продукції реалізують у місті, інша продукція - в Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську та інших містах України, а також експортують в Росію, Голандію, Японію та Польщу.

У 2003 р. ВАТ "Галактон" придбав ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод".

ВАТ "Галактон", ТОВ "Юнімілк", ДП "Галактіс" (усе - Київ), ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод" входять до складу групи "Юнімілк Україна".

Кременчуцький міськмолокозавод у 2009 році отримав прибуток 13,3 млн. грн.