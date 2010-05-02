Завтра на заході та півночі України очікуються дощі

Завтра у західних областях України очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, град, шквали 15-20 м/с.

На решті території невелика хмарність, без опадів, лише вночі у Житомирській та Вінницькій областях помірні, а вдень у північній частині місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південний, південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат пориви вітру до 25 м/с.

Температура вночі у західних, північних областях та на узбережжі морів 9-14°, на решті території 3-8° тепла; вдень 21-26°, на узбережжі морів 17-20° (у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°).

У Київській області у понеділок очікується невелика хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.