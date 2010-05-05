Avangardco розмістив 20% акцій

Компанія Avangardco Investments Public Limited розмістила 20% акцій на Лондонській фондовій біржі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що це було первинне розміщення акцій компанії – за допомогою випуску глобальних депозитарних розписок (коефіцієнт обміну: 1 акція = 10 GDR).

Ціна на 1 GDR була встановлена на рівні 15 дол. На момент прайсингу компанія оцінена в 937,5 млн. дол., при повній реалізації опціону капіталізація компанії складе близько 966 млн. дол. Базовий обсяг розміщення склав 1,25 млн. нових акцій (12,5 млн. GDR), пропозиція складає 20% відсотків акціонерного капіталу через випуск звичайних акцій компанії. У разі здійснення опціону дорозміщення (green shoe) розміщення складе 22,3% капіталу, а об`єм залучення складе 216 млн. дол.

Наголошується, що це перше українське IPO за останні два роки, починаючи з травня 2008 року. При цьому, за всю історію України це третє IPO українських компаній на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Компанія планує використовувати залучені кошти на розширення бізнесу, зокрема, завершення будівництва двох нових птахівничих комплексів. Компанія реалізує проект з будівництва двох птахівничих комплексів потужністю 3 млн. несучки і 1,5 млн. молодняка кожен. Проекти мають замкнутий виробничий цикл і при цьому в проектах упроваджуються технології по виробництву біогазу. Очікується, що кожний з цих комплексів, при виході на повну потужність, проводитиме близько 840 млн. штук яєць. Плани компанії можуть також включати розширення переробних потужностей заводу з виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз».

Довідка УНІАН. Avangardco – один з найбільших агрохолдингів в Україні. Компанія виробляє яйце куряче харчове і яєчні продукти. Виробничі підприємства компанії розташовані в 15 регіонах України. У 2009 році Компанія експортувала свою продукцію в 16 країн світу, в основному, на Близький Схід і до Азії.