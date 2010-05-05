Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 05.05.10)

Огляд за тиждень 26 квітня - 2 травня

Пшениця.

Ціни на пшеницю продовжують торгуватися у висхідному каналі, не зважаючи на нестабільну ситуацію на світових фінансових ринках. З кінця квітня травневі контракти на пшеницю виросли на 4%, впритул наблизившись до рівня $5 за бушель ($183,82 за тонну). При цьому поточне стрімке зміцнення долара на валютному ринку може зломити позитивну динаміку цін на зерно. До того ж у зв`язку з розливом нафти в мексиканській затоці з`явилися побоювання, що експорт американського зерна з цього регіону (штати Луїзіана, Флорида та ін.) може бути зупинений. Таким чином, в найближчі сесії ціни на пшеницю можуть потрапити під тиск і спуститися до нижньої межі поточного висхідного тренду.

Кукурудза.

Як і раніше вельми волатильні торги спостерігаються в контрактах на кукурудзу. Так, зараз вартість бушеля цього виду зерна на Біржі Чікаго складає $3,57 ($140,55 за тонну). Трейдери стикаються з суперечливими чинниками, які штовхають ціни на кукурудзу то вгору, то вниз. Так, з одного боку, дорогий долар і проблеми в перевалочних портах біля берегів Мексиканської затоки штовхають котирування кукурудзи вниз, з іншого – чутки про те, що Китай може збільшити імпорт цієї культури, сприяють зростанню цін. У результаті найближчим часом вартість кукурудзи продовжуватиме рухатися в рамках широкого бічного каналу.

Свинина.

Як і раніше, упевнено себе почувають ціни на свинину. Так, вартість травневого контракту на Біржі Чікаго практично досягла рівня $0,9 за фунт ($1980 за тонну). Все більше експертів говорять про зростання попиту на м`ясо, при цьому пропозиція як і раніше залишається обмеженою. У минулому кризовому році багато фермерів змушені були скорочувати поголів`я, через що зараз може виникнути певний дефіцит м`яса. На цьому фоні перспективи зростання цін все ще зберігаються.