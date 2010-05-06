Декан КМБШ: Європейський досвід організації бізнес-процесів успішно реалізований на ЛГЗ "Хортиця"

"Європейський досвід організації бізнес-процесів успішно реалізований на ЛГЗ "Хортиця", заявив декан Києво-могилянської Бізнес-школи Олександр САВРУК під час круглого столу на тему: «Бізнес-процеси, бізнес-модель, процесно-орієнтована організаційна культура».

Як повідомили УНІАН в компанії, круглий стіл відбувся на ЛГЗ «Хортиця» за участі керівників підприємства, а також представників Києво-Могилянської Бізнес-школи, заснованої в одному зі старих університетів Східної Європи.

Передувала круглому столу оглядова екскурсія на ЛГЗ «Хортиця», під час якої гості з Києво-Могилянської Бізнес-школи змогли наочно переконатися в ефективності автоматизації бізнес-процесів, які реалізуються на підприємстві. У рамках круглого столу обговорювалися питання, актуальні для будь-якого бізнесу: теорія побудови і функціонування бізнес-процесів у компанії, організація процесно-орієнтованої бізнес моделі, і впровадження адекватної організаційної культури.

На завершення круглого столу учасникам була продемонстрована автоматизована система управління бфзнес-процесами компанії, у ході якої вони оцінили переваги автоматизації бізнес-процесів, побачили як саме це працює на прикладі компанії-лідера в своїй галузі.

Як відзначив у своїй доповіді керівник відділу управління змінами ЛГЗ «Хортиця» Дмитро ГОРЛІН , «Система бізнес-процесів на ЛГЗ «Хортиця» збудована абсолютно чітко, кожен процес максимально регламентований, що дозволяє уникнути невірного виконання бізнес-процесу, або виконання його усупереч існуючій системі. Таким чином, ми максимально виключаємо «людський чинник» в критичних для компанії бізнес-процесах. У той же час, системна модернізація існуючих бізнес-процесів дозволяє нам удосконалювати і постійно покращувати їх».

За словами Д.ГОРЛІНА, бізнес-процеси у компанії регламентуються виключно для подальшої їх автоматизації. Кожному бізнес-процесу призначається його господар – людина, відповідальна за виконання і вдосконалення даного БП, а також KPI – показник, який відображає ефективність і результативність автоматизованого бізнес-процесу.

Доповідачами від ЛГЗ «Хортиця» також виступили директор з маркетингу Євгеній РАЗУВАЄВ і керівник відділу якості управління Ганна ЛАВРЕНОВА. Крім декана КМБШ, від Києво-Могилянської Бізнес-школи на круглому столі виступили також студенти школи, які вже мають багатий досвід у сфері управління і побудови бізнес-процесів.

Декан КМБШ Олександр САВРУК відзначив, що ефективно побудовані бізнес-процеси, у поєднанні з розвиненою корпоративною культурою стають наріжним каменем лідерства компанії на ринку, що наочно демонструє досвід ЛГЗ «Хортиця».

Довідка про компанію.ЛГЗ "Хортиця" – один з найбільших виробників алкогольної продукції в Україні. З 2007 року ДП "Кримський Винний Будинок" входить в найбільший в СНД холдинг, який об`єднує ЛГЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод"; ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) і ТОВ "ТД "Хортиця" (Росія).