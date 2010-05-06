МінАП визначив перелік і ціни на сільгосптехніку

Міністерство аграрної політики України визначило перелік і граничні ціни на сільськогосподарську техніку й обладнання, постачання якої здійснюються відповідно до програм державної підтримки за рахунок коштів Державного бюджету 2010 року. Перелік опубліковано на офіційному сайті міністерства.

У переліку 33 підприємства, серед яких: ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», ДП ВО “Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”, ТОВ «Украгрокомсільмаш», ТОВ «Укравтозапчастина», ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», ТОВ «ПТК «Білоцерківський комбайно-тракторний завод», ВАТ «Червона Зірка», ВАТ «Брацлав», ВАТ «Уманьферммаш» (ТОВ «Агроресурс»), ТОВ ПП «Агро-союз» та інші.

Що ж до цін, то, для прикладу, на «Харківському тракторному заводі» вони такі: трактори ХТЗ-150К-09 – 381,150 тис. грн.; трактори ХТЗ-16331-03 – 516,3 тис. грн. На “Південному машинобудівному заводі” трактори ЮМЗ-8244.2М коштують 225 тис. грн. «Украгрокомсільмаш» поставляє трактори ТЯ-200-02.01 за 705,633 тис. грн. Зернозбиральні комбайни Єнісей КЗС-950 (жниварка, подрібнювач) «Білоцерківського комбайно-тракторного заводу» коштують 795,185 тис. грн. Кукурудзозбиральні машини КМС-8-12 «Херсонського машинобудівного заводу» поставлятимуть за ціною 125,4 тис. грн.