Ямпольський маслосирзавод скоротив прибуток

Ямпольський маслосирзавод в 2009 році скоротив прибуток на 22,5% або на 9 тис. грн., в порівнянні з 2008 роком, – до 31 тис. грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті підприємства, переданому агентству УНІАН.

У 2009 році, в порівнянні з 2008 роком, чистий дохід від реалізації продукції скоротився на 7,46% або на 0,576 млн. грн, – до 7,143 млн. грн., валовий дохід скоротився на 7,46% або на 0,691 млн. грн. - до 8,572 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Ямпольський маслосирзавод в 2008 році збільшив чистий прибуток на 38 тис. грн – до 40 тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 29,12% або на 1,741 млн. грн, в порівнянні з 2007 роком, – до 7,719 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Ямпольський маслосирзавод" (м. Ямполь, Вінницької обл.) було створене в 1932 році. Підприємство займається виробництвом молочних продуктів.

25,73%, 25,33% і 24,5% акцій ОАО «Ямпольський маслосирзавод» володіють 3 фізичних особи.