Уряд передбачив у п.р. понад 13 млрд. грн. для АПК

Уряд передбачив у державному бюджеті на 2010 рік понад 13 млрд. грн. на розвиток аграрного сектору.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Віктор СЛАУТА журналістам під час робочої поїздки до Полтавської області, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну

«Цей рік важкий, і не лише для аграріїв. Проте ми прийняли головний фінансовий документ на 2010 рік», - зазначив віце-прем’єр-міністр України.

В.СЛАУТА повідомив, що у держбюджеті на виробничі програми агропромислового комплексу передбачено понад 9 млрд. грн., що в 1,6 рази більше, ніж у 2009 році. За рахунок коштів Стабілізаційного фонду планується спрямувати 3 млрд. грн. на здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних цільових програм в АПК, що в 1,4 рази більше, ніж торік.

Разом з тим віце-прем’єр зауважив, що держава підтримуватиме в першу чергу сільськогосподарські підприємства, які використовуватимуть новітні технології, будуть випускати якісну конкурентоспроможну продукцію та зменшувати енергозатратність виробництва.

Крім того, В.СЛАУТА зазначив, що у Стабілізаційному фонді державного бюджету буде передбачено кошти на компенсацію кредитів комерційних банків. Також найближчим часом планується створити страховий фонд та відновити фінансування основних програм підтримки АПК.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо зовнішньоторговельних відносин у сфері АПК, віце-прем’єр-міністр висловив думку, що потрібно поступово нарощувати експорт якісної вітчизняної продукції, просуватися на зовнішні продовольчі ринки, скорочувати імпорт продуктів низької якості. «Ми будемо жорстко ставитися до контрабанди і завезення неякісних продуктів в нашу державу. І з приводу цього є відповідні доручення Президента України та прем’єр-міністра», - підкреслив В.СЛАУТА.