Завтра в Україні очікуються дощі та грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, лише у південній частині без опадів.

Вітер південно-східний, у західній половині з переходом на західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, у східний частині місцями 26-28°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 17-22°.

У Київській області у суботу очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.