У День Перемоги в Україні очікуються дощі та грози

Завтра на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 17-22°, у Карпатах 9-14°.

У Київській області у неділю вночі та вранці без істотних опадів, вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура повітря у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°; по області вночі 10-15°, вдень 19-24°.