ЄБРР виділяє 20 млн. дол. кредиту українським с/г виробникам

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на суму 20 млн. дол. компанії UkrFarm Funding Limited.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

"Банк надає кредит компанії UkrFarm Funding Limited, яка надалі використовує їх для фінансування приблизно 60 сільськогосподарських компаній по всій країні. UkrFarm повністю належить Ukrainian Agrarian Farms Ltd. (UAFL) - зареєстрованому холдингу для інвестицій Renaissance Group Holdings Limited", - сказано у повідомленні.

З кредитних коштів компанії отримають фінансування на до- і післяурожайний період, а також для закупівлі сільськогосподарської техніки. Передбачають, що у рамках цього кредиту щорічно повертатиметься в оборот додатково до 57 тис. га орних земель, які зараз не використовують.

Як повідомлялося, президент ЄБРР Томас МІРОВ у Києві заявив, що банк має намір зберегти обсяги фінансування проектів в Україні у 2010 році на рівні минулого року (у 2009 році інвестиції ЄБРР в Україну склали 1,5 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Мета діяльності ЄБРР, власниками якого є 61 країна і дві міждержавні установи, полягає в сприянні переходу від центрального планування до ринкової економіки в країнах від Центральної Європи до Середньої Азії.

За даними на 1 квітня 2010 р. ЄБРР узяв зобов'язання про надання інвестицій на суму понад 5 млрд. євро у рамках 197 проектів.