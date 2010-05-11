МінАП: Україна цьогоріч виробить 2 млн. т цукрового буряку

Міністерство аграрної політики України прогнозує виробництво цукру з буряка за підсумками 2010 року обсягом 2 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми бачимо, що можемо мати виробництво цукру з буряка більше 2 млн. тонн», – сказав він. При цьому міністр додав, що на сьогоднішній день посіви цукрового буряка становлять 477 тис. га.

М.ПРИСЯЖНЮК висловив надію, що вказаний обсяг виробництва цукру дозволить Україні в 2011 році експортувати близько 500 тис. тонн до Російської Федерації. Він нагадав, що Україна досягла домовленості з Росією, і якщо підсумки підведення балансу цієї осені покажуть, що експорт можливий, то РФ із 2011 року зніме ввізне мито на буряковий цукор із України, встановлене на рівні 330 дол. за тонну.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня ц.р. міністр аграрної політики М.ПРИСЯЖНЮК сказав, що поточного року планується довести посіви цукрового буряка до 420 тис. га.

За прогнозом Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор», поточного року площі посівів цукрового буряка становитимуть 450 тис. га. На думку фахівців асоціації, збільшенню посівів сприятиме різке зростання цін на цукор на внутрішньому ринку України.

У 2009 році цукровий буряк в Україні було посіяно на площі 330 тис. га. Врожай буряка становив 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряка врожаю 2009 року становило 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюється в 2 млн. тонн.