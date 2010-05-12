Полтавщина планує домовитися з Могильовською областю
13:13, 12 травня 2010Агро
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Про співпрацю в аграрній галузі
Полтавська область планує домовитися з Могильовською областю Білорусі про аграрну співпрацю
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник голови Полтавської обласної ради Петро ВОРОНА.
За його словами, він тільки-но повернувся з Білорусі і зараз формують полтавську делегацію для поїздки в Білорусь у червні.
"Ми їдемо туди і підписуємо угоду про співпрацю. А потім на нашому Сорочинському ярмарку приймаємо зустрічну білоруську делегацію і вже представляємо їх офіційно як наших побратимів", - сказав П. ВОРОНА.
На його думку, Україна і Білорусь вже давно повинні були налагодити торговельну співпрацю.
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