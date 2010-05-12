Полтавщина планує домовитися з Могильовською областю

Полтавська область планує домовитися з Могильовською областю Білорусі про аграрну співпрацю

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник голови Полтавської обласної ради Петро ВОРОНА.

За його словами, він тільки-но повернувся з Білорусі і зараз формують полтавську делегацію для поїздки в Білорусь у червні.

"Ми їдемо туди і підписуємо угоду про співпрацю. А потім на нашому Сорочинському ярмарку приймаємо зустрічну білоруську делегацію і вже представляємо їх офіційно як наших побратимів", - сказав П. ВОРОНА.

На його думку, Україна і Білорусь вже давно повинні були налагодити торговельну співпрацю.