Кабмін пропонує запровадити обов'язкове декларування залишків цукру

Кабінет міністрів пропонує зобов`язати власників цукру здійснювати обов`язкову декларацію його залишків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр економіки Василь ЦУШКО з посиланням на відповідний законопроект, схвалений на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Законопроект зобов`язує власника цукру задекларувати, скільки в нього залишків цукру», - сказав В.ЦУШКО.

Він зазначив, що запровадження декларування необхідне для визначення на рівні Мінекономіки щорічних квот на імпорт в Україну тростинного цукру-сирцю.

В.ЦУШКО уточнив, що за прогнозами Міністерства агрополітики, поточного року в Україні планується виробити близько 2 млн. тонн бурякового цукру.

Міністр зазначив також, що запроваджуване декларування схоже з аналогічним декларуванням залишків зерна.

«Цей законопроект фактично повторює один до одного декларацію щодо зерна. Тільки залишки зерна декларують і той, хто зберігає, і той, хто є власником, а щодо цукру – лише власник», - сказав міністр.