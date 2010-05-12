УКАБ: вартість акцій українських публічних компаній виросла на 45%

Вартість акцій українських публічних компаній з початку року виросла на 45%.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), експерти асоціації відзначають, що привабливість аграрного сектора України для іноземних інвесторів росте, і більшою мірою це стосується крупних холдингів. Інвестори готові вкладати кошти в підвищення ефективності базового виробництва і переробки.

Підтвердженням привабливості аграрного сектора є ринкова вартість публічних українських компаній, тобто їх оцінка західними інвесторами. "З початку 2010 року загальна капіталізація десяти українських аграрних компаній, акції яких котируються на західних біржах, виросла на 45%", - коментує ситуацію президент УКАБ Алекс ЛІССІТСА. "Якщо в січні сумарна капіталізація складала 3,52 млрд. дол., то в другій половині квітня цей показник виріс до 5,10 млрд. дол. Можна з упевненістю сказати, що західний бізнес має позитивні очікування щодо розвитку нашого агропродовольчого сектора”, - відзначив він. Експерт додав, що найближчими місяцями очікується вихід на західні майданчики українських компаній, які там ще не присутні, а також розміщення додаткових пакетів акцій публічних компаній.