В Україні продали 1,5 тис. га землі за 238,4 млн. грн.

В Україні в першому кварталі цього року продано 1114 земельних ділянок та права оренди на них загальною площею 1512,72 га вартістю 238,4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ринку і оцінки земель Державного комітету України з земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, зокрема на земельних торгах продано 30 земельних ділянок площею 25,5 га вартістю 13 млн. грн. і право оренди 98 земельних ділянок загальною площею 1075,42 га вартістю 2,46 млн. грн.

Нагадаємо, за даними Держкомзему, у першому кварталі 2009 р. продано 1418 земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 1056,8 га вартістю 319,67 млн. грн., у тому числі на земельних торгах продано 30 земельних ділянок, площею 5,12 га і вартістю 6,46 млн. грн. і право оренди 50 земельних ділянок загальною площею 359,08 га вартістю 10,13 млн. грн.

У комітеті наголосили, що до Держбюджету за перший квартал від продажу землі надійшло 27,8 млн. грн. або 59,8% від запланованого, унаслідок чого Держбюджет недоотримав понад 18,6 млн. грн. (За аналогічний період 2009 року до Держбюджету надійшло 28,9 млн. грн. або 65,8% від запланованого).

У першому кварталі найбільше земельних ділянок продали в Закарпатській (88 ділянок), Рівненській (82) та Тернопільській (77) областях. Не продано жодної ділянки в Севастополі.

На земельних аукціонах найбільше земельних ділянок продали у Львівській (7 ділянок), Івано-Франківській і Закарпатській областях (по 5 ділянок). Найбільша кількість прав оренди на земельні ділянки продана в Рівненській (29 ділянок), Кіровоградській (26) та Луганській (16) областях.