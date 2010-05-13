Слауту призначили головою Координаційної ради

Кабінет міністрів України постановою №338 від 12 травня затвердив віце-прем'єр-міністра України Віктора СЛАУТУ на посаді голови Координаційної ради з питань аграрної політики, звільнивши від виконання цих обов'язків Юлію ТИМОШЕНКО.

Текст відповідної постанови за підписом прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН Координаційний радий з питань аграрної політики був створений постановою Кабінету міністрів №1605 від 29 листопада 2001 року.

Ю. ТИМОШЕНКО під час свого прем'єрства цю раду очолювала.