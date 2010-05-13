У Кіровоградській обл. виробництво м’яса збільшилося на 1,6%

У Кіровоградській області в січні-квітні 2010 року виробництво м'яса порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилося на 1,6% і склало 19,3 тис. тон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Виробництво молока за звітний період збільшилося на 1,4% до 93,7 тис. тон, яєць - на 5,3% до 145,8 млн. штук.

Співвідношення загальної кількості вирощеної худоби і птиці до реалізації на забій в сільськогосподарських підприємствах склало 141,1% (у січні-квітні 2010 року - 145,4%).

За 4 місяці в області чисельність поголів'я великої рогатої худоби скоротилася на 1,9% і склала 159 тис. голів, у тому числі корів - на 1,1% до 74,9 тис.

Водночас виросла кількість свиней - на 20,5% (289,9 тис. голів), овець і кіз - на 4,2% (57,1 тис.), птиці усіх видів - на 8% (4181,7 тис.).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилася продуктивність худоби в сільськогосподарських підприємствах. Надій молока від однієї корови (по середньому поголів'ю) зменшився на 15 кг (на 1,4%) і склав 1091 кг. Середньодобовий приріст великої рогатої худоби при вирощуванні, вигодовуванні і нагулі скоротився на 36 кг (склав 425 кг), свиней - на 8 кг (255 кг).