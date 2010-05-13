„Івано-Франківськ-Вінницям’ясо” отривав 5,7 млн. грн. прибутку

Завод "Івано-Франківськ-Вінницям’ясо" 2009 рік завершив з прибутком 5,659 млн. грн. проти 23,582 млн. грн. збитків в 2008 році.

Про це сказано у фінансовому звіті підприємства, переданому агентству УНІАН.

Повідомляють, що у 2009 році чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) скоротився на 51,91% або на 138,239 млн. грн., порівняно з 2008 роком, - до 128,042 млн. грн., валовий прибуток скоротився на 51,92% або на 165,9 млн. грн. - до 153,637 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Івано-Франківськ-Вінницям’ясо" 2008 рік завершило зі збитком 23,582 млн. грн. проти 0,222 млн. грн. прибутку у 2007 році. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 62,65% або на 102,566 млн. грн., порівняно з 2007 роком, - до 266,281 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ "Івано-Франківськ-Вінницям’ясо" (м. Вінниця) створено в 1932 році. У радянські роки підприємство спеціалізувалося на виробництві м'ясних консервів для армії. Сьогодні завод виробляє м'ясо глибокого заморожування в напівтушах, м'ясні консерви і напівфабрикати, а також ковбасні вироби.

93,0488% ТОВ "Івано-Франківськ-Вінницям’ясо" належать компанії ТОВ "Кросстар ЛТД" (Київ).