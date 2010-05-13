“Брестське пиво” починає ліцензований розлив пива «Десант»

ЗАТ "Оболонь", один з провідних виробників пива і безалкогольних напоїв, підписало ліцензійний договір, згідно з яким ВАТ "Брестське пиво" буде виробляти та продавати пиво ТМ "Десант" на території Республіки Білорусь. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, на потужностях беларусского підприємства будуть виробляти пиво "Десант Світле" і "Десант Міцне".

За словами голови ради акціонерів ЗАТ "Оболонь" Сергія БЛОЩАНЕВИЧА, "брестський завод посля реконструкції є на рівні європейських пивоварень". Він також додав, що "Оболонь" задоволена співпрацею з білоруською стороною, і словив сподівання, що ліцензійний розлив пива "Десант" стане першим кроком у довгостроковому партнерстві.

Перша партія пива "Десант" в ПЕТ тарі 1,5 л випущена обсягом 19 тис. дал і вже надійшла у продаж. Брестські пивовари планують розливати близько 20 тис. дал ліцензійного пива на місяць.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Оболонь" - провідний національний виробник пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 9 підприємств в регіонах України.

Основні бренди: "Оболонь", Magnat, hike premium, Zibert, "Десант", "Живчик", "Прозора".

Компанія "Оболонь" - найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукцію компанії експортують у 33 країни світу.