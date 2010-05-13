У Житомирській області запрацюють два цукрових заводи

У Житомирській області в осінній сезон цього року запрацюють ще два цукрових заводи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Житомирській облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Житомирської ОДА з аграрних питань Миколи ДЕЙСАНА.

Повідомляють, що в регіоні діятимуть 4 з 6 цукрових заводів області. При цьому цукрові заводи, що працювали минулого року, - Червонський та Андруський - продовжать роботу і цього року.

М. ДЕЙСАН уточнив, що Корнинський цукровий завод уже готовий до роботи, а Андрушівський проводить підготовку до сезонного запуску підприємства. "Керівництво заводу не проти того, щоб відновити свою діяльність з переробки цукрового буряка і взятися до переробки тростинного цукру", - сказав заступник губернатора і додав, що останнє підприємство - єдине в області, здатне переробляти очеретяну цукрову сировину.

За даними М. ДЕЙСАНА, якщо обидва цукрових заводи, що працювали в минулому сезоні, разом виробили минулого року трохи більше 18 тис. тон цукру, то тепер виробництво зросте більш ніж удвічі.

Довідка УНІАН. За підсумками сезону 2009 р. в Житомирській області було зібрано 197 тис. т. буряка на площі 10,6 тис. га при середній врожайності 186 ц/га. З початку поточного року в регіоні вироблено 18,1 тис. тон цукру, що на 37% більше від аналогічного торішнього показника.