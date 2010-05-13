ВР прийняла закон про кошти від відшкодування втрат

Верховна Рада України ухвалила закон щодо витрачання коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону "Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України" в цілому проголосували 237 народних депутатів з 341 зареєстрованого в сесійній залі.

Згідно з законом, кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм і проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Закон набуває чинності з 1 січня 2011 року.