Експерти: Закупівельні ціни на зерно будуть низькими

Експерти прогнозують низькі закупівельні ціни на зерно на початку нового маркетингового року (МР, липень 2010 – червень 2011).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві керівник аналітичної служби ІА «АПК-ІНФОРМ» Родіон РИБЧИНСЬКИЙ.

За його словами, на початку нового сезону закупівля зернових вестиметься практично на рівні собівартості виробництва.

Експерт відзначив, що собівартість виробництва зернових урожаю 2010 року виросла в середньому на 2-31%. Зокрема, собівартість виробництва пшениці складає в середньому 746 грн./т, ячменю – 595 грн./т, кукурудзи – 518 грн./т, соняшнику – 1637 грн./т, ріпаку – 1791 грн./т, сої – 1751 грн./т.

За прогнозами Р.Рибчинського, закупівля зерна на початку сезону коливатиметься на такому ж рівні. «З цих цін де-факто маркетинговий рік і починатиметься», – відзначив експерт.

За словами генерального директора Української аграрної конфедерації Сергія СТОЯНОВА, «початок сезону може бути млявим, що може також привести до зниження закупівельних цін».

Як відзначив Р.Рибчинський, заборгованість держави з відшкодування податку на додану вартість експортерам зерна змушує трейдерів знижувати закупівельні ціни на зерно, що разом зі збільшеною собівартістю виробництва приведе до збитків агровирбників.

За інформацією президента Української зернової асоціації Володимира КЛИМЕНКО, на 1 квітня ц.р. заборгованість з відшкодування ПДВ експортерам сільськогосподарської продукції складає 8 млрд. грн. При цьому В.Клименко додав, що закупівельні ціни на зерно залежатимуть від дій уряду з відшкодування ПДВ. Якщо ПДВ не відшкодовуватиметься, то трейдери формуватимуть закупівельні ціни без ПДВ, тобто знизять їх на 20%. «Близько 10 млрд. грн. може втратити аграрний сектор України через неповернення ПДВ», – додав В.Клименко.

При цьому учасники ринку висловили сподівання, що уряд знайде шляхи вирішення цієї проблеми. В.Клименко заявив, що трейдери готові працювати з державними облігаціями, проте заявлена прибутковість 5%, на їх думку, не відповідає ринковим показникам. Учасники ринку закликають уряд вступити в діалог для вирішення проблеми.