В Україні постраждало 33 тис. га лісів

Загальна площа лісів, пошкоджених вітром, буреломами і сніголамами за зимовий період 2009-2010 рр., становить 33 тис. га або 2 млн. кубометрів пошкодженого дерева.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Черкаського обласного управління лісового і мисливського господарства з посиланням на Державний комітет лісового господарства України.

Наголошується, що найбільше цією зимою постраждали Закарпатське і Львівське обласні управління лісомисливського господарства у зв`язку з наявністю в цих областях засихаючих ялицевих насаджень, а також Житомирське, Івано-франківське, Київське і Рівненське обласні управління лісового і мисливського господарства. У решті регіонів України пошкодження мають одиночний характер.

Повідомляється також, що Держкомлісгосп запланував низку заходів щодо мінімізації заподіяного збитку. У потерпілих лісах проводяться санітарно-оздоровчі заходи, метою яких є збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів і зменшення шкоди, яка завдається лісам хворобами, шкідниками і техногенним впливом. Згідно з рекомендаціями фахівців "Укрдержліспроекту", переважна більшість пошкодженого дерева буде спиляна і направлена на реалізацію. Водночас розробці не підлягатимуть уцілілі ліси, які планувалися до розробки в рамках рубок.