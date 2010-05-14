Україна на 30 квітня посіяла 9,3 млн. га ярових

В Україні, згідно з даними на 30 квітня, господарствами всіх категорій ярові культури, з урахуванням пересівання озимих і багаторічних трав, посіяні на площі 9,3 млн. га, що на 7,8% менше, у порівнянні з відповідною датою 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, зернові і зернобобові культури (без кукурудзи) по яровому клину посіяні на площі 3,4 млн. га, що менше на 27,6% показника минулого року, з них ячмінь – 2,4 млн. га (на 31,3% менше). Кукурудза на зерно посіяна на 0,9 млн. га (на 4,8% більше 2009 р.). Цукровий буряк посіяний на площі 0,46 млн. га (на 43% більше). Соняшник на зерно посіяний на 1,6 млн. га (на 5,8% менше), яровий ріпак – 0,06 млн. га (на 68% більше), соя - на площі 0,24 млн. га (на 24,6% більше).