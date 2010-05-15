«Оболонь» розпочала випуск нового напою

З кінця квітня компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива і безалкогольних напоїв, розширила асортимент ТМ «Живчик», почавши випуск нового напою «Живчик з соком яблука негазований». Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, цей крок відповідає останнім тенденціям на світовому ринку безалкогольних напоїв, де великою популярністю користуються негазовані напої.

«Живчик негазований» - це безалкогольний напій з приємним яблучним смаком і екстрактом ехінацеї пурпурної. Уміст натурального яблучного соку складає 10%, як і в газованому «Живчику». Відсутність вуглекислоти фактично робить «Живчик без газу» легким соком.

«Живчик негазований» створений спеціально для того, щоби розширити вибір наших споживачів і задовольнити попит на негазовані сокові напої високої якості», - додав керівник відділу маркетингу ринку напоїв ЗАТ «Оболонь» Павло ШЕВЧУК.

Новинка розливається на дочірньому підприємстві ЗАТ «Оболонь» «Красилівське» в Хмельницькій області. Напій доступний у трьох видах тари – 0,5 л, 1 л і 2 л.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується в 33 країни світу.