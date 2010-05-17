Московський арбітраж відклав позов "Альфа-банку" до "Союз-Віктану"

Арбітражний суд Москви у понеділок відклав до 28 червня розгляд позову ВАТ "Альфа-банк" про стягнення з ТОВ "Союз-Віктан" і ЗАТ "Союз-Віктан" 700 мільйонів рублів заборгованості за кредитом, у тому числі 650 мільйонів рублів основного боргу, передає кореспондент РІА «Новини» із залу суду.

Суддя Людмила Пулова відклала засідання, оскільки у суду не було доказів належного сповіщення третьої особи - українського ТОВ "Фірма Союз-Віктан ЛТД". Раніше суд прийняв до провадження зустрічну позовну заяву ТОВ "Союз-Віктан", у якій заявник просить визнати свій договір поручительства з банком недійсним, оскільки угода була для "Союз-Віктана" значною, але при цьому її не схвалили в установленому порядку.

Альфа-банк раніше клопотав про виділення в окреме провадження вимог до українських підрозділів групи "Союз-Віктан" - ТОВ "Фірма Союз-Віктан ЛТД", ЗАТ "Завод марочних вин і коньяків "Коктебель" і ТОВ "Союз-Віктан трейд" (Україна). Чергове засідання з цього позову у понеділок також було відкладене до 28 червня.

За даними газети "Комерсант", у позовах Альфа-банку йдеться про кредит, виданий українським компаніям "Союз-Віктан" місцевим підрозділом Альфа-банку. Російські компанії (торговельна компанія і завод в підмосковній Рузі) були поручителями у позиці.

"Союз-Віктан" - міжнародна група компаній, виробник лікерогорілчаних виробів. Виробничі потужності розташовані в Сімферополі і в місті Руза (Московська область, Росія). 52% акцій материнської компанії групи SV Company Ltd належать Андрію Охлопкову, ще 48% розподілені між ING Bank, LM Moore і Firebird Republics Fund. За даними Росстату, за дев'ять місяців 2009 року "Союз-Віктан" виробив 1,84 мільйона дал (декалітрів) горілки (на 14,3% більше, ніж за аналогічний період 2008 року). Алкогольна група "Союз-Віктан" 22 грудня 2009 року направила до арбітражного суду Московської області заяву про визнання банкротом головної компанії в Росії - ЗАТ "Союз-Віктан", на балансі якого на 30 вересня 2009 року знаходився завод в підмосковній Рузі і недобудований майданчик в Литкаріно.

На початку 2009 року на Рузу доводилося до 60% усього алкоголю, що випускав "Союз-Віктан". 25 січня 2010 року суд визнав ЗАТ "Союз-Віктан" банкротом і відкрив щодо компанії конкурсне провадження. Господарський суд Києва 24 листопада 2009 року прийняв рішення про банкрутство основної "дочки" групи на Україні - ТОВ "Союз-Віктан Лтд", увів мораторій на виконання вимог кредиторів і зупинив перерахування боржником податків і зборів. Асортимент компанії перевищує 50 найменувань, основним є горілчаний бренд SV. Продукція експортується у понад 30 країн.