На Житомирщині на 4% збільшилося виробництво молока

У сільгосппідприємствах Житомирської області за січень - квітень виробництво молока виросло до аналогічного торішнього показника на 4% - до 25,9 тис. тон. - ОДА.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Уточнюють, що в цілому кількість виробленого молока у вказаному періоді на 1 тис. тон перевищує аналогічний торішній показник.

Від корови надоєно в середньому 856 кг, що на 124 кг більше, ніж було у січні - квітні 2009 року.

Найкращу продуктивність корів зафіксували в агроформуваннях Ружинського району, а також Брусилівського та Житомирського.