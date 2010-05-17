«Оболонь» випустила лімітовану партію пива «Ювілейне»

Компанія "Оболонь", один з провідних виробників пива і безалкогольних напоїв, випустила спеціальне пиво "Оболонь Ювілейне", приурочене до 30-річного ювілею пивоварні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, новинка випущена лімітованою партією у 2 млн. пляшок.

Зазначають, що це новий сорт світлого чистого солодового пива. Воно створене за новою рецептурою і має виражений хмільний смак і яскравий натуральний аромат.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Оболонь" - провідний національний виробник пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 9 підприємств в регіонах України.

Основні бренди: "Оболонь", Magnat, hike premium, Zibert, "Десант", "Живчик", "Прозора".

Компанія "Оболонь" - найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукцію компанії експортують у 33 країни світу.