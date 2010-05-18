84% озимого ріпаку в хорошому стані

В Україні, за даними на 13 травня, з посіяних 1,418 млн. га озимий ріпак зберігся на площі 0,911 млн. га, або 64,2%.

Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики України.

При цьому загинуло 507 тис. га (35,8%).

За даними міністерства, 357 тис. га посівів озимого ріпаку (39,2%) - у хорошому й 412 тис. га (44,2%) - у задовільному стані. Крім того, 142 тис. га (15,6%) посівів озимого ріпаку - слабкі й розріджені.