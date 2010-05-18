Зерна в Черкаській області на 1 травня стало менше

У Черкаській області на 1 травня 2010 р. на сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 503,8 тис. т зерна (на 27% менше, ніж на 1 травня 2009 р.).

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Черкаській області, зокрема, запаси пшениці склали 230,4 тис. т (на 29% менше).

Безпосередньо на аграрних підприємствах зберігали 218,2 тис. т зерна (на 11% менше), зокрема 71 тис. т пшениці, 80,1 тис. т кукурудзи, 44,8 тис. т ячменю, 4,6 тис. т жита. Елеватори і зернопереробні підприємства мали 285,6 тис. т зерна, зокрема елеватори - 172,4 тис. т.

Запаси насіння соняшнику складали 112,6 тис. т (у 2,2 раза більше проти 1 травня 2009 р.), з них безпосередньо на аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 26,7 тис. т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання, - 85,9 тис. т.