ТМ «Prime» розширила асортимент

Корпорація «Олімп» у квітні 2010 року розширила асортимент ТМ «Prime» і вивела на ринок дві нові позиції - класичну горілку «Prime Universal» і особливу горілку «Prime Light». Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Довідка УНІАН. Корпорація «Олімп» - один з крупних виробників алкогольних напоїв. У корпорацію входить Донецький ЛГЗ «Лик», Харківський ЛГЗ, Донецький винзавод, ЛГЗ Prime, Бахчисарайський виноробницький завод. Крім того, в корпорацію входять ряд підприємств у страховій галузі, у сфері будівництва, транспорту і парфюмерії.