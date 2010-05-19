Рестайлінг сайту ТД «Арда»

Один з найбільших в Україні дистриб`юторів елітного алкоголю Торговий Дім АРДА в травні провів рестайлінг і запустив оновлену версію корпоративного веб-сайтуwww.arda.com.ua.

«За останній рік, не дивлячись на складну економічну ситуацію, наша компанія змогла адаптуватися під жорсткі вимоги ринку, - говорить керівник відділу маркетингу ТД АРДА Вікторія Чирах. - Нами був обраний новий шлях маркетингової політики, ми змогли знайти і успішно реалізувати нестандартні рішення для просування наших брендів. Рестайлінг сайту – це важлива складова маркетингової стратегії, комунікація, яка допоможе нам вивести бренди на новий рівень впізнаваності і сформувати ще більшу лояльність споживача».

Категорія елітних алкогольних напоїв в структурі українського ринку міцного алкоголю поки залишається досить незначною. В той же час цей ринок демонструє стабільне зростання.

ТД «Арда» рухається на зустріч клієнтові і розуміє важливість оперативності і уміння тримати руку на пульсі у всіх процесах без збитку для якості.

«Корпоративний сайт www.arda.com.ua покликаний виконувати функцію потужного Інтернет-представництва компанії, реалізовувати промозавдання, а також привернути нових партнерів, - відзначила В.Чирах. - За допомогою сайту ми хочемо розвивати культуру пиття в Україні, показати, що елітний алкоголь - не просто міцний напій, а ціла наука з власною історією, традиціями, мистецтвом міксології (технологія змішування напоїв) і багато чим іншим. Адже алкогольні напої створені не тільки для підняття настрою, а скоріше, щоб служити гідним доповненням до їжі. І наша мета - популяризувати науку еногастрономію, яка покликана правильно поєднувати блюда і алкоголь до них».

Тепер, завдяки оновленому веб-сайту www.arda.com.ua, відвідувачі зможуть більше дізнатися про улюблені бренди, на сайті з`явився розділ, присвячений методичній літературі: поради, секрети і технології приготування всесвітньо відомих коктейлів, які стануть в нагоді як аматорам, так і професійним барменам.