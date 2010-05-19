Експерт: Поставки і продажі аміачної селітри збільшаться

Скасування Україною антидемпінгового мита на імпорт російської аміачної селітри приведе до збільшення обсягів поставок і продажів цього продукту.

Про це в коментарі УНІАН сказала аналітик ГИК Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО.

За її словами, скасування мита дозволить російським виробникам збільшити маржу навіть без зниження ними цін на свою продукцію.

У той же час, експерт вважає, що на український ринок це не чинитиме різкого впливу, тому що російська селітра була присутня у нас і раніше, причому коштувала на 5-10 доларів дешевше за продукцію українського виробництва. «Російські колеги можуть гнучко підходити до формування ціни завдяки низькій собівартості своєї продукції: хімічні заводи російських виробників одержують газ по 80 дол. за тис. куб. м. При цьому імпортна селітра за якістю повністю ідентична нашій», - сказала вона.

За словами Т.Левченко, аграрії і до ухвалення цього рішення активно купували російську селітру, але обсяги цих закупівель були обмежені, тому що Росія сама споживає великі обсяги селітри, а в посівний сезон надходження цього добрива до України взагалі припинялося.

Нагадаємо, що рішення про зняття Україною антидемпінгового мита для російської аміачної селітри обговорювалося вже давно. Під час переговорів з експорту українських труб до Росії натомість вирішили урізати мито і дозволити російській стороні вільно торгувати селітрою. 12 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) відмінила антидемпінгові мита на імпорт російської аміачної селітри.