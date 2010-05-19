«Сармат» провів ребрендинг «Жигулівського» і «Доброго Шубіна»

ЗАТ «Сармат» провело ребрендинг пива «Жигулівське» і «Добрий Шубін». Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Повідомляється, що у середині травня 2010 року в торговій мережі Донецького регіону з`явилося пиво «Жигулівське» з новою етикеткою. Перший розлив «Жигулівського» в пляшки з етикетками нового дизайну відбувся на донецькому пивзаводі «Сармат» 22 квітня. Наголошується, що «Жигулівське» випускатиметься в скляній пляшці 0,5 л і в ПЕТ упаковці об`ємом 1 л і 2 л.

«За підсумками 2009 року продажі «Жигулівського» склали 27% від загального обсягу продажів бренду «Сармат», - відзначив генеральний директор ЗАТ «Сармат» Ігор ТИХОНОВ. - Ми вважаємо, що ребрендинг цього знаменитого сорту сприятиме подальшому зростанню його популярності».

Крім того, у середині травня пиво донецького регіону «Добрий Шубін» з`явилося в оновленому дизайні. Наголошується, що після того, як Донецький пивоварний завод став ЗАТ «Сармат», пиво «Добрий Шубін» випускалося в лінійці «Сармат» і займало 3% в загальних продажах бренду.

Пиво «Добрий Шубін» в оновленому дизайні буде представлене на ринку в ПЕТ упаковці обсягом 1 і 2 літри.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сармат» - пивоварна компанія, розташована у м. Донецьку. З червня 2008 р. – дочірнє підприємство групи SABMiller plc, яка придбала 99,84% акцій ЗАТ «Сармат». В Україні компанія представляє ТМ «Сармат», «Miller Genuine Draft», «Золота Бочка», Velkopopovickэ Kozel.

SABMiller plc - одна з найбільших у світі пивоварних компаній, представлена на всіх шести континентах. Компанія володіє 150 підприємствами в 75-ти країнах світу, які виробляють понад 210 млн. гектолітрів пива в рік. Шість брендів групи SABMiller входять у топ-50 світових брендів, серед них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch та інші. SABMiller plc має лістинг на фондових біржах Лондона і Йоханнесбурга.