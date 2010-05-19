Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 19.05.10)

Огляд за тиждень 10 - 16 травня

Пшениця.

Після того, як ціни на пшеницю не змогли утриматися у висхідному тренді, почалося активне падіння котирувань. За останній тиждень на біржі Чикаго вартість липневих контрактів впала майже на 5% до рівня $4,66 за бушель ($171,32 за тону). При цьому, головною причиною зниження цін на зерно є валютний чинник. Американський долар продовжує зміцнюватися проти основних конкурентів. У результаті імпорт зерна зі США стає дуже дорогим задоволенням, що безумовно знижує попит на американську сільгосппродукцію. У найближчі сесії учасники агроринку продовжать переважно стежити за валютними торгами. При цьому діапазон руху цін по пшениці, за нашими прогнозами, знаходитиметься в найближчий тиждень у рамках позначок 4,45-4,75 долара за бушель.

Кукуруза.

Як і пшениця, ціни на кукурудзу не могли не відреагувати на різкі валютні коливання. У результаті зниження котирувань за останній тиждень склало близько 4%.

Зараз липневий контракт торгується в районі $3,57 за бушель ($140,55 за тону). Окрім того, що американському експорту шкодить "дорогий" долар, так ще і світова конкуренція на ринку кукурудзи посилюється. Зокрема, після неврожайного 2009 року, країни Латинській Америці (Аргентина та Бразилія) знову повертаються в список найбільших експортерів зерна, а значить, тиск на американських продавців може посилитися, що приведе до ще більшого зниження цін. При цьому в найближчий тиждень котирування кукурудзи повинні стабілізуватися поблизу поточних значень.

Свинина.

Після експірації травневого ф'ючерса на пісну свинину, ціни на м'ясо істотно знизилися. Як ми і прогнозували, після бурхливого зростання в попередні місяці, на ринку назрівала корекція. При цьому як вірогідний орієнтир зниження учасники ринку називали рівень $0,77 за фунт. У зв'язку з цим незначний потенціал для подальшого зниження цін ще залишається, оскільки зараз фунт свинини коштує $0,81 ($1782 за тону). Також варто наголосити, що ринок свинини, котрий мав до недавнього часу деякий "імунітет" від валютних коливань, тепер теж став реагувати на події довкола долара. На цьому фоні трейдери почали переосмислювати деякі ризики.

Огляд "УНІАН-Економіці" надала ФК "Калита-Фінанс"