Парламент не дозволив продавати землю іноземцям

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону "Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України про права на землю іноземних осіб".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 52 (необхідно 226 - УНІАН) з 426 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом пропонували статтю 82 Земельного кодексу "Право власності на землю юридичних осіб" викласти в новій редакції. Передбачали, що юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, можуть придбавати у власність земельні ділянки у випадку: придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, інших цивільно-правових угод; внесення земельних ділянок його засновниками до статутного фонду; прийняття спадку; виникнення інших підстав, передбачених законом.

Законопроект передбачає, що юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, засновниками або учасниками яких є іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, не можуть придбавати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. У ньому також передбачали, що юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, можуть придбавати право власності на земельні ділянки несільскогосподарського призначення у разі придбання або спорудження об'єктів нерухомого майна.

Щодо земель сільськогосподарського призначення законопроект передбачав, що юридичні особи, засновниками або учасниками яких є іноземні громадяни, особи без громадянства або юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, не можуть придбавати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Таким чином, встановлюють виняткове право на розпорядження сільськогосподарськими угіддями тільки громадянами України.