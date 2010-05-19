В українській кукурудзі діоксину не виявлено

Українська та нідерландська лабораторії не виявили діоксину у зразках української кукурудзи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України.

Згідно з повідомленням, за дорученням міністра була створена комісія зі з'ясування причин інциденту з українською кукурудзою, члени якої вилучили чотири зразки, що знаходилися на зберіганні в Херсонській обласній державній хлібній інспекції. Зразки спрямували в Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Ведмедя для дослідження на вміст діоксину та фурану. За попередніми даними інституту, діоксину в кукурудзі фуражній не виявлено, дослідження на вміст фурану триває.

Окрім того, чотири зразки кукурудзи фуражної українського походження дослідили в Нідерландах (International Laboratories TLR, Роттердам). Згідно з відповідними аналітичними звітами, діоксину і поліхлорованих біфенілів (PCBs) у них не виявлено. На сьогодні, за повідомленням ТОВ "АГРО-МААС Україна", кур'єрською службою додатково відправлено зразки кукурудзи для проведення повторних лабораторних досліджень в лабораторіях TLR (Rotterdam) та Eurofins (Hamburg).

"Сьогодні Україна - серед визнаних гравців на зовнішніх зернових ринках. Країна виходить на провідні місця в торгівлі кукурудзою. Тому для нас украй важлива репутація нашої продукції у світі, і ми жорстко відстоюватимемо власні позиції" - заявив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомили в прес-службі, паралельно Мінагрополітики та Держкомветмедицини також розслідують обставини постачання в Нідерланди кормів українського виробництва. Уже встановлено, що партія кукурудзи фуражною (власник НППП "ДНЕПР-2") супроводжувалася документально на належному рівні - ветеринарним свідоцтвом, виданим на підставі експертного заключення Херсонської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини. Вантаж кукурудзи 3-го класу також мав сертифікат якості, виданий Херсонською обласною державною хлібною інспекцією.

Нагадаємо, минулого тижня європейські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в торговельних мережах Німеччини виявлені курячі яйця з вмістом діоксину. При цьому прозвучали звинувачення на адресу України, яка нібито поставляла заражену цією речовиною кукурудзу, що врешті-решт призвело до так званого "діоксинового скандалу".

В інформації про виявлення діоксину в кормі для курей, яка надійшла за системою швидкого сповіщення Європейської Комісії, зазначали, що Україна є одним з постачальників фуражного зерна (кукурудзи) в Нідерланди, відповідно, є ймовірність використання його для годування птиці. Також повідомляли, що за результатами розслідування, проведеного держорганами Нідерландів, джерелом забруднення діоксином кормів є кукурудза фуражна, яку поставляв український експортер - науково-виробниче приватне підприємство "ДНЕПР-2" (м. Херсон), а імпортерами вказаної продукції були дві компанії з Нідерландів - Meunerie Liegeois B.V і Doens Food Ingredients B.V.

М. ПРИСЯЖНЮК, коментуючи повідомлення у ЗМІ, підкреслив, що потрапляння в Німеччину кукурудзи, що містить діоксин, неможливе. "Подібні заяви є публічним "пошуком винних". Набагато легше перекласти відповідальність на когось іншого, слабшого, ніж визнати свою провину", - додав міністр.